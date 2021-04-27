Zoom запустил новую функцию Immersive View фото: canva.com

Программа для организации видеоконференций Zoom получила новую функцию под названием Immersive View. Она позволит разместить всех участников в одном помещении.

Новая функция позволяет разместить на одном экране до 25 участников, сообщает Pingvin.Pro.

Организатор видеовызова может выбрать один из предложенных фонов, например, конференц-зал. Кроме того, можно загрузить любое собственное изображение. Организатор может размещать участников совещания в произвольном порядке и регулировать размер изображения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пользователи Windows 10 остались без компьютерных игр

Для того, чтобы активировать функцию Immersive View, нужно иметь версию программы 5.6.3 или выше. Сначала надо перейти в свой профиль в программе Zoom и зайти в "Настройки". Потом выбрать пункт "Конференции" и начать звонок. Далее в правом верхнем углу появится вкладка "Вид", а в ней "Выбрать вид погружения". Таким образом можно выбрать фон, который нравится, и применить его.

Недавно программа для видеосвязи Zoom получила обновление. Речь идет о совершенствовании процесса аннотаций и улучшения реакций. Ранее функционировали только шесть реакций. Отныне участники встречи могут использовать различные эмоции. К ним относятся смайлы с разным оттенком кожи.