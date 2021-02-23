Загорелась уникальная звезда

23 февраля 1987 года вспышка сверхновой SN 1987A достигла Земли. Она вспыхнула в Большом Магеллановом Облаке, что является карликовой галактикой-спутником Млечного Пути.

Автор: wikipedia.org Произошло возгорание уникальной звезды

В максимуме блеска SN 1987A было видно невооруженным глазом, максимальная видимая звездная величина составляла +3m. Это ближайшая и одна из самых ярких вспышек сверхновой со времен изобретения телескопа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыли новую планету

Звездой-предшественником SN 1987A был голубой сверхгигант Sanduleak -69° 202 с массой около 17 M☉. Вспышка привела к пересмотру некоторых положений теории звездной эволюции. Раньше считали, что вспыхивать как сверхновые могут только красные сверхгиганты.

Автор: wikipedia.org Произошло возгорание уникальной звезды

Остаток SN 1987A является объектом пристального внимания. Интересной особенностью является 2 симметрично расположенных не слишком ярких кольца, которые открыли 1994 года. Их происхождение не до конца понятно.

Остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток нашли международные астрономы в центре галактики Млечный Путь. Ранее благодаря информации космической рентгеновской обсерватории "Чандра" эту звезду считали остатками гигантской звезды, которая взорвалась как сверхновая.