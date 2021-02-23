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вторник, 23 февраля 2021 10:06

Загорелась уникальная звезда

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23 февраля 1987 года вспышка сверхновой SN 1987A достигла Земли. Она вспыхнула в Большом Магеллановом Облаке, что является карликовой галактикой-спутником Млечного Пути.

Автор: wikipedia.org
  Произошло возгорание уникальной звезды
Произошло возгорание уникальной звезды

В максимуме блеска SN 1987A было видно невооруженным глазом, максимальная видимая звездная величина составляла +3m. Это ближайшая и одна из самых ярких вспышек сверхновой со времен изобретения телескопа.

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Звездой-предшественником SN 1987A был голубой сверхгигант Sanduleak -69° 202 с массой около 17 M☉. Вспышка привела к пересмотру некоторых положений теории звездной эволюции. Раньше считали, что вспыхивать как сверхновые могут только красные сверхгиганты.

Автор: wikipedia.org
  Произошло возгорание уникальной звезды
Произошло возгорание уникальной звезды

Остаток SN 1987A является объектом пристального внимания. Интересной особенностью является 2 симметрично расположенных не слишком ярких кольца, которые открыли 1994 года. Их происхождение не до конца понятно.

Остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток нашли международные астрономы в центре галактики Млечный Путь. Ранее благодаря информации космической рентгеновской обсерватории "Чандра" эту звезду считали остатками гигантской звезды, которая взорвалась как сверхновая.

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Дата
23
февраля

Загорелась уникальная звезда

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