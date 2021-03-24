За сколько времени можно выучить иностранный язык - объясняют эксперты фото: intowords.com

Актуальность изучения иностранных языков с каждым годом набирает обороты. Изучение иностранного языка открывает новые возможности и расширяет границы.

Gazeta.ua поинтересовалась у репетиторов английского, китайского и польского, за какое время можно овладеть иностранным языком.

Юлия Нечипоренко, репетитор английского:

- Если есть цель и желание, то элементарный уровень разговорной речи, который необходим для путешествия за границу, можно получить по полгода интенсивных занятий. Самым сложным в изучении английского является грамматика, поскольку существует большое количество времен, которых нет в славянских языках. В течение недели нужно уделять занятиям не менее 2-3 часов с репетитором и не менее 3-4 часов самостоятельной работы. Самообразование играет немалую роль в изучении любого языка. Акцентировать внимание нужно на лексике. Для детей и взрослых существуют различные методики подачи иностранного языка. Для детей должна быть игровая форма с меньшим количеством лексики и грамматики. Взрослым интереснее освоение информации не по схеме учитель-ученики, а как партнеры. Надо выбирать не только разговорные темы, которые есть в учебных планах, но психологические и философские.

Алиса Александрова, репетитор китайского:

- Самым трудным в изучении китайского является его тональность. В европейских языках такого нет. Стоит помнить, что тона - это не интонация и "петь" их не надо. Для лучшего усвоения 4 тонов нужна практика. Надо практиковать не каждый тон отдельно, а скорее их сочетания. Всего существует 16 таких сочетаний.

Для того чтобы дети овладели китайским языком, желательно заниматься 2-3 раза в неделю по 45-60 минут. Перед этим преподаватель должен пообщаться с родителями и услышать их ожидания от занятий. От этого отталкиваться и создать план работы. Результат работы зависит от памяти, характера ребенка. На пробном занятии ты понимаешь, что может ребенок и сколько времени надо на усвоение определенного материала. Все очень индивидуально. Не существует волшебной таблетки, поэтому это время и старания. Нужно не бояться делать ошибки и уделять больше времени практике и усвоению материала.

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Инна Зозуля, преподаватель польского языка:

- Результат изучения иностранных языков зависит от желания и настойчивости учеников. Например, если нужно выучить польский для поездки на сезонную работу, достаточно 2-3 месяцев, если для обучения - от 6 месяцев. Польский язык легкий для понимания украинцам из-за большого количества похожих слов, но сложный в произношении из-за необычных шипящих и носовых звуков. Русскоязычным ученикам сложнее изучить польские слова, чем украиноязычным. Все это из-за сходства с украинским языком. Они часто путают, где слово польское, а где украинское. Или же просто говорят украинское слово на польский манер, считая, что это правильный перевод. А еще польский имеет характерный твердый звук "ч", который присущ и украинскому языку. Я сторонница обучения в удовольствие, поэтому своим ученикам советую на самостоятельную проработку лучше выделять 15-20 минут ежедневно, чем 2 часа 1 раз в неделю. Если говорить о занятиях с преподавателем, лучший результат даст обучение 2-3 раза в неделю. Особенно стоит обратить внимание на лексику и правильное произношение звуков. Несмотря на определенные похожие слова, польский язык отличается. Интуитивно собеседника понять можно, но воспроизвести или ответить сложно. Также не стоит забывать об особой форме обращения к человеку на вы - пан/пани.

Психологи доказали, что человек, владеющий двумя языками, может использовать их одновременно. Двуязычные люди со временем учатся переходить с одного языка на другой при использовании их в различных ситуациях. Такая способность мозга помогает двуязычным детям лучше справиться с заданиями. У них лучше развита долговременная и краткосрочная память. Свободное владение двумя языками повышает их способность к изучению третьего языка. Дети, которые владеют двумя и более языками, способны быстро усваивать новые понятия и концепции. Это касается не только изучение новых языков, но и других областей знаний: математики, физики и т. д.