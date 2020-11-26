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четверг, 26 ноября 2020 13:13

"За измену академических ценностей" - Кучму лишили звания доктора

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&quot;За измену академических ценностей&quot; - Кучму лишили звания доктора
Леонида Кучму лишили звания почетного доктора Фото: zik.ua

26 ноября 2004 года ученый совет Львовского национального университета имени Ивана Франко лишила Леонида Кучму звания почетного доктора. Об этом тогда сообщила пресс-служба избирательного штаба Виктора Ющенко во Львовской области.

2-й президент Украины имеет в своем послужном списке такие регалии: он профессор, кандидат технических наук, автор изобретений и научно-технических работ, действительный член ряда академий наук и почетный доктор многих зарубежных вузов.

Леонид Кучма является почетным доктором Украинской академии государственного управления, Киевского национального университета им. Т. Шевченко и Московского университета Ломоносова.

Среди прочего экс-президент имеет диплом Почетного доктора, мантию и медаль Национального университета "Узбекистан" имени Мирзо Улугбека в Ташкенте. Этот титул Кучма получил за заслуги в укреплении украинско-узбекских связей и значительный вклад в науку и образование.

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За лишение Кучмы звания почетного доктора 26 ноября 2004 года проголосовали 45 из 46 членов ученого совета. "За игнорирование прав и свобод украинского народа, за содействие фальсификации выборов президента Украины 2004 года, за измену академических ценностей", — такова мотивация ученых ЛНУ.

14 ноября 1999 года Леонида Кучму второй раз избрали на пост президента Украины. Во 2-м туре выборов с результатом 56% он победил кандидата от Компартии Украины Петра Симоненко.

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Дата
26
ноября

"За измену академических ценностей" - Кучму лишили звания доктора

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