YouTube может остаться без важной функции фото: depositphotos.com

В ближайшие недели у части пользователей YouTube появятся изменения. Сейчас видеосервис тестирует несколько новых интерфейсов, в которых не будут отражать количество дизлайкив.

Зрители смогут поставить дизлайк, но не будут знать их количество, информирует Root Nation.

Создатели видео по-прежнему смогут видеть точное количество лайков и дизлайкив в YouTube Studio. Компания начала тестировать функцию по просьбе создателей видео. По их словам, пользователи иногда специально могут "атаковать" видео дизлайками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появятся сертифицированные сервисные центры Apple

Эксперимент коснется небольшой группы пользователей. Как их отберут и в каких странах будут тестировать отключения счетчика, компания не сообщает. Пользователи не смогут отказаться от тестирования, если их интерфейс обновится.

Еще видеосервис YouTube не планирует убирать счетчик дизлайкив для всех. Отзывы об эксперименте помогут сервису проанализировать, нужно ли такое обновление в будущем.

Недавно в приложении Viber появилось обновление. Добавили еще одну функцию, которую давно используют в мессенджере Telegram.