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пятница, 15 января 2021 08:22

YouTube добавил новую функцию для удобства пользователей

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В обновленной браузерной версии YouTube появилась поддержка голосовых команд для поиска и навигации по сайту. С помощью голосового запроса также можно смотреть историю просмотров или запускать воспроизведение последнего видео с выбранного YouTube-канала.

Ранее воспользоваться голосовыми функциями могли лишь пользователи мобильной версии, сообщает 9to5google.

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В настоящее время для использования голосовой навигации команд достаточно нажать значок микрофона, который размещен справа от строки поиска, и дать разрешение на его использование на устройстве. Применив голосовую команду во время просмотра видео, оно автоматически остановится.

 

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YouTube расширит ограничения для контента, связанного с распространением теорий заговоров. Речь идет о QAnon и Pizzagate, сторонники которых считают руководство американских демократов причастным к международной сети педофилов.

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