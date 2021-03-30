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вторник, 30 марта 2021 17:45

Xiaomi представила 5 новых смартфонов
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Xiaomi Mi 11 Ultra
Фото: Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Pro
Xiaomi Mi 11 Lite 4G
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Xiaomi Mi 11 Lite 5G

29 марта Xiaomi представила 5 новых смартфонов серии Mi 11. Речь идет о Mi 11i, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Ultra - топовая модель серии Mi 11. Она имеет основную камеру и дополнительный 1,1-дюймовый экран AMOLED с поддержкой режима Always On, сообщает ITC.ua.

В Украине официально будут продавать Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite, которые станут самыми доступными моделями в актуальной линейке. Сроки поставки Mi 11i и топового Xiaomi Mi 11 Ultra пока не разглашают.

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Модель Mi 11 Lite уже доступна для покупки в официальных магазинах партнеров Xiaomi, а модель Mi 11 Lite 5G присоединится к ней в апреле. Сроки выхода и цены на Mi 11i и Mi 11 Ultra именно для Украины пока не уточняют.

Официальные цены:

Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) - 12 499 грн;

Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) - 12 999 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) - 8499 грн, с 29 по 31 марта действует сниженная цена 6999 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) - 9499 грн, с 29 по 31 марта действует сниженная цена 7999 грн.

Недавно в приложении Viber появилось обновление. Добавили еще одну функцию, которую давно используют в мессенджере Telegram.

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