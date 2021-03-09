WhatsApp может перестать работать на iPhone фото: media.az

Бесплатная система мгновенного обмена сообщениями WhatsApp может перестать работать на старых iPhone. Речь идет о моделях iPhone 4 i 4S.

Это обнаружили авторы портала WABetaInfo. Специалисты узнали, что Facebook работает над новой бета-версией 2.21.50 для WhatsApp, информирует HitechNews.

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Эта сборка не будет работать на устройствах под управлением операционной системы iOS 9. Это означает, что компания больше не намерена поддерживать такие старые девайсы.

Новая версия WhatsApp Beta будет работать только на iPhone под управлением iOS 10 и выше. Сейчас модели iPhone 4 и 4S все еще могут работать на iOS 9.

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