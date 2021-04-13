Выпускников школ освободили от государственной аттестации

11-классников освободили от прохождения ГИА фото: education24.ua

Учеников, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2021 году, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации. Сегодня соответствующий закон № 5014 приняла Верховная Рада Украины.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram.

"Это важное решение, учитывая пандемию коронавируса, с целью обеспечения равных возможностей для учеников", - написал Сергей Шкарлет.

Ученики 11-х классов имеют право по собственному желанию сдать ГИА, в форме внешнего независимого оценивания.

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В марте 2021 года учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году. Соответствующее решение приняли в связи с распространением коронавируса.