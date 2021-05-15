Вторая страна в мире. Китай успешно посадил зонд на Марс

Китай зазондился на Марсе. Фото: Reuters

Посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) приземлился на Марсе.

Это первый раз, когда Китай высадил зонд на другой планете, сообщает китайская государственная правительственное агентство новостей Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление Китая.

Планируется, что марсоход останется в посадочном модуле на несколько дней для диагностических тестов, прежде чем исследовать район, известный как Утопия Планиция. Он присоединится к американскому, который прибыл на Красную планету в феврале.

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Зонд "Тяньвень-1" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Цель китайской миссии заключается в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.