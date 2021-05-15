Вторая страна в мире. Китай успешно посадил зонд на Марс

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 576
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 405
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 414
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 540
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 486
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 558
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1107
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 783
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 153
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 630
Фото
Все фото
6
9
6
4
5
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Города на Марсе: показали архитектурный проект
Города на Марсе: показали архитектурный проект
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон
Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Видео
Все видео
Создали робота, который заменяет рабоников в саду
Создали робота, который заменяет рабоников в саду
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Crew Dragon-2 стартовал к Международной космической станции
Crew Dragon-2 стартовал к Международной космической станции
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Google посвятил дудл Дню Земли
Google посвятил дудл Дню Земли
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 531
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 522
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 333
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 486
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 468
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 225
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
суббота, 15 мая 2021 06:32

Вторая страна в мире. Китай успешно посадил зонд на Марс

  Комментировать
Вторая страна в мире. Китай успешно посадил зонд на Марс
Китай зазондился на Марсе. Фото: Reuters

Посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) приземлился на Марсе.

Это первый раз, когда Китай высадил зонд на другой планете, сообщает китайская государственная правительственное агентство новостей Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление Китая.

Планируется, что марсоход останется в посадочном модуле на несколько дней для диагностических тестов, прежде чем исследовать район, известный как Утопия Планиция. Он присоединится к американскому, который прибыл на Красную планету в феврале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайский зонд Tianwen-1 осуществит посадку на Марсе

Зонд "Тяньвень-1" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Цель китайской миссии заключается в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вторая страна в мире. Китай успешно посадил зонд на Марс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

Самая дорогая бутылка виски продана более чем за $50 тыс: интересные факты о напитке

Самое читаемое
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 9612
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 8352
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 4914
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 4140
Съемочная группа телеканала разбилась насмерть
Съемочная группа телеканала разбилась насмерть
7
 Просмотров: 4068
Технологии
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
6
 Просмотров: 486
В Apple появился крымскотатарский язык
В Apple появился крымскотатарский язык Просмотров: 18
Xiaomi представила новые беспроводные наушники
Xiaomi представила новые беспроводные наушники Просмотров: 27
3D-изображение без очков - какими могут быть новые дисплеи Apple
3D-изображение без очков - какими могут быть новые дисплеи Apple Просмотров: 189
Сообщили, сколько спутников Украина запустит до 2025 года
Сообщили, сколько спутников Украина запустит до 2025 года Просмотров: 117
Больше всего комментируют
10
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
8
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 567
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть