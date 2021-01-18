Все началось с рекламы - состоялась первая велогонка "Тур де Франс"

В этот день впервые провели "Тур де Франс". Фото: hromadske.ua

В 1903 году провели первую велогонку "Тур де Франс". Тогда это был рекламный проект газеты L'Auto.

"Тур де Франс" задумывали как конкурента велогонке Париж - Брест (спонсор - газеты Le Petit Journal) и велогонке Бордо - Париж. Идея проведения принадлежит журналисту Гео Лефевру, с которым редактор газеты L'Auto Анри Дегранж познакомился в 1902 году.

Велогонки настолько понравились спортсменам и зрителям, что их решили проводить ежегодно. За свою вековую историю "Тур де Франс" имел две вынужденные перерывы: с 1915 по 1918 год - через Первую мировую войну и с 1940 по 1946 год - из-за Второй мировой войны.

В середине 1950-х годов велогонки "Тур де Франс" вышли за пределы Франции - для популяризации этого вида спорта отдельные этапы проводились на территории других стран. Например, 1954 году гонка впервые стартовала в столице Голландии Амстердаме. Через 20 лет турнир начался в британском городе Плимуте. В разные годы соревнования проводились в Испании, Италии, Бельгии, Швейцарии, Германии и Люксембурге.

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Длина трассы "Тур де Франс" - от 3000 до 4000 км. Самой длинной считают велогонку 1926 года- участники преодолели 5745 км.

Всего в велосоревновании - 21 этап, по одному дню на каждый. Чтобы определить результаты гонки, время прохождения каждого этапа суммируют- сумма образует общее время гонки. Тот, кто преодолел трассу быстрее, и является победителем.

Кроме победителя турнира определяют лучшего спринтера, лучшего горного гонщика и лучшего молодого гонщика. Лидеров этих номинаций, кроме денежных выплат и медалей, награждают цветными майками лидеров.

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Самая авторитетная - желтая майка, в цвет страниц газеты L'Auto, которая и основала "Тур де Франс".

Гонщик, набравший наибольшее количество очков в спринтерском зачете, носит зеленую майку.

Белую майку в красный горох носит лучший горный гонщик. Такую же получает лучший молодой гонщик турнира, возраст которого на время проведения гонки не превышает 25 лет.

В 2020 году победителем общего зачета велогонки "Тур де Франс-2020" стал 21-летний словенец Тадей Погачар.