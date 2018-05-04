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пятница, 04 мая 2018 11:22

Вручение Нобелевской премии отменили из-за секс-скандала

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Вручение Нобелевской премии отменили из-за секс-скандала
Нобелевскую премию по литературе не будут вручать из-за секс-скандала. Фото: ВВС

Шведская академия, которая определяет номинантов Нобелевской премии по литературе, заявила, что в этом году не будет объявлять кандидата. Причиной стал сексуальный скандал. В него попал муж одной из женщин-членов академии.

Эта женщина, а также председатель академии и четверо других членов ушли со своих должностей. Победителя 2018 вместе с победителем 2019-го объявят в следующем году, сообщает ВВС.

Скандал разгорелся в ноябре прошлого года. 18 женщин обвинили французского фотографа и режиссера 71-летнего Жан-Клода Арно в сексуальном насилии. Он руководил культурным проектом, который финансировала Шведская академия. Так же Арно регулярно раскрывал посторонним лицам имена будущих лауреатов. Списки претендентов держат в секрете в течение 50 лет. Мужчина отрицает обвинения.

Организация сначала отказалась отстранить от должности жену фотографа писательницу Катарину Фростенсон. Затем она ушла со своего поста вместе с главой академии профессором Сарой Даниус.

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Члены Шведской академии избираются на всю жизнь. Патрон организации, король Швеции Карл XVI Густав сказал, что изменит правила, чтобы позволить членам уйти в отставку.

Чтобы выбрать нового члена академии, нужен кворум из 12 человек. Сейчас в организацию входит только 11. Один из них не участвует в заседаниях с 1989 года из-за конфликта с другими членами.

Премию начали вручать с 1901 года. Скандал стал самым крупным с того времени. Премия не вручалась 6 лет - во время двух мировых войн. Также не определили победителя в 1935-м.

В 1967 году на получение Нобелевской премии по литературе выдвигали украинских поэтов Павла Тычины, Ивана Драча и Лину Костенко. Этих кандидатов предложил Омелян Прицак - украинский-американский историк и языковед. Был доктором философии и профессором Геттингенского и Гарвардского университетов.

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Дата
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