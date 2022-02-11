Вращается вокруг звезды-карлика: нашли планету, пригодную для жизни

Планету обнаружили в пригодной для жизни зоне, где не слишком холодно и не слишком жарко. Фото: pixabay.com

Ученые исследуют планету, которая может быть пригодной для жизни. Она вращается вокруг белого карлика.

Если информация подтвердится — космическое тело станет первой жизнеспособной планетой белого карлика, говорится в исследовании Royal Astronomical Society.

"По сравнению с Солнцем, пригодная для жизни зона белого карлика меньше и ближе к звезде. Белые карлики — это звезды со слабым светом, они также выделяют меньше тепла", - говорится в сообщении.

Расстояние между планетой и звездой составляет 1,7% расстояния между Землей и Солнцем. Благодаря этому на планете сохраняется температура, при которой там могла бы существовать вода. Размер космического тела совпадает с размерами планет земной группы.

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"Когда в звездах начинает заканчиваться водород — они расширяются и охлаждаются, становясь красными гигантами. Солнце войдет в эту фазу примерно через 4-5 млрд лет и поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю", - добавляют ученые.

После этого внешняя оболочка мягко сдувается, остается лишь горячее ядро звезды, которое медленно холодеет еще миллиарды лет. Это и есть фаза белого карлика. Более 95% звезд со временем станут белыми карликами — кроме самых больших, которые после взрыва превращаются в черные дыры или нейтронные звезды.

Посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвэнь-1" приземлился на Марсе 15 мая 2021 года. Это впервые Китай взорвал зонд на другой планете. Марсоход будет исследовать район, известный как Утопия Планиция. Впоследствии он присоединится к американскому, прибывшему на Красную планету в феврале.