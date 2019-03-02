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суббота, 02 марта 2019 13:09

Врач развенчал популярный миф о мозге

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Врач развенчал популярный миф о мозге
Нервные клетки самом деле восстанавливаются. Фото: "Добрые советы"

Нервные клетки в организме человека на самом деле восстанавливаются.

В мозге есть стволовые клетки, которые постоянно восстанавливают их, сообщил нейрофизиолог Бижан Шаропов в эфире ObozTV.

Миф был популярным до 1980-х годов, после чего ученые взялись активно исследовать эту тему.

"У человека до 25 лет мозг растет своеобразно, то есть, везде где добавляется масса. Затем функцию пополнения клеток берет на себя только так называемый "взрослый нейрогенез" и этот процесс строго специфичен", - сказал он.

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Небольшой стресс не влияет на работу мозга. Вообще, размер мозга не определяет параметры интеллектуальной способности.

"Наш мозг растет по количеству клеток до 25 лет. После того начинается его деградация. Если вы посмотрите изображения МРТ 25-летних и 70-летних, то заметите, что у пожилых людей мозг меньше", - добавил Шаропов.

Сон нужен для консолидации памяти и удаления краткосрочных воспоминаний 30% потребленного человеком идет в мозг. Он тратит больше всего энергии в организме.

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Дата
02
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