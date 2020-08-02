Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн

Космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном возвращается на Землю.
В 2.35 по киевскому времени корабль отстыковался от МКС. Планируется, что путь Crew Dragon к Земле займет 19 часов, сообщает NASA.
Корабль имеет приземлиться в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида в воскресенье, 2 августа в 21.42 по киевскому времени.
Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года.
Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с экипажем в составе астронавтов Дугласа Харли и Роберта Бенкен успешно розстикувався с Международной космической станцией.
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