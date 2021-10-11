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понедельник, 11 октября 2021 11:16

Возле Земли пролетит потенциально опасный астероид

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Возле Земли пролетит потенциально опасный астероид
Астероид 2021 SM3 пролетит на расстоянии 4,5 км от Земли. Фото: pexels.com

На этой неделе возле Земли пролетит астероид 2021 SM3.

Он относится к классу потенциально опасных. Ученые открыли этот астероид только в 2021 году, сообщает Newsweek.

Астероид имеет диаметр в 160 м. Он на 20% больше, чем пирамида Хеопса. Приблизится к Земле на расстояние 4,5 км.

NASA считает потенциально опасными все объекты, которые подлетают на расстояние менее 190 млн км от Земли. 2021 SM3 относится к группе Аполлона. Это самая распространенная группа околоземных астероидов, орбиты которых пересекают орбиту Земли.

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20 октября с Землей сблизится астероид диаметром 230 м. Он пролетит на расстоянии 3,2 млн км.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства готовит к запуску космический корабль, который намеренно врежется в астероид. В рамках миссии "Дротик" хотят проверить, способен ли космический корабль изменить траекторию астероида в космосе.

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