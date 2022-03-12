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суббота, 12 марта 2022 15:18

Спецтема: Война России против Украины

Война на цифровом фронте: 3 сервиса для борьбы с оккупантами

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Война на цифровом фронте: 3 сервиса для борьбы с оккупантами
Фото: Минцифра

В цифровом мире вашим оружием может стать смартфон и доступ к интернету. Дать отпор врагу можно из любого уголка мира: из бомбоубежища или заграницы.

В настоящее время можно воспользоваться тремя сервисами для борьбы с врагом, сообщает Министерство цифровой информации.

Чатбот в Telegram єВорог. Благодаря ему вы можете сообщить ВСУ о местонахождении российских войск в Украине. Фотографируйте оккупантов или вражескую технику и отправляйте в чат с подробностями о геолокации врагов.

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IТ-армия. Если умеете атаковать порталы и класть на лопатки порталы и сервисы – вступайте в ряды IТ-армии Украины. Обезвредим информационную пропаганду врага.

Интернет Войска Украины. Для тех, кто готов бороться с российской пропагандой и доносить правду мировым лидерам в соцсетях.

Украина стала участницей Центра НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE).

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