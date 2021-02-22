ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт фото: pedrada.com.ua

Почти 400 тыс. человек сдавали ВНО во время основной сессии 2020 года, однако 26% зарегистрированных участников не смогли пройти тестирование. Так, 393 человека явились на тестирование без обязательных документов, 268 участников нарушили процедуру тестирования, 127 человек имели признаки ОРВИ в день тестирования, а 9 участников не смогли приехать на ВНО из-за наводнений в западных областях Украины.

Из-за пандемии и локдаун МОН снизило пороговые баллы по всем предметам по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение произошло по математике и химии. 2020 года минимальный порог сдал/не сдал составил 9 тестовых баллов по математике и 13 баллов по химии. 91% участников ВНО преодолели порог сдал/не сдал и получили возможность поступать в высшие учебные заведения.

"Каждый год на ВНО выставляют пороговый балл сдал/не сдал. Этот бал является достаточно низким и ученики могут его получить на грани слепого угадывания. Например, если ученик по всем вопросам ставит вариант А, то уже автоматически получает такой балл", - говорит Gazeta.ua заслуженный учитель Украины, редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые успешные останутся за границей - эксперт о грантах

Эксперт убежден, что отсутствие высокого порогового балла полностью демотивирует учащихся к обучению.

"Многие ученики не хотят учиться, поскольку пороговый балл минимален. Его надо увеличивать. Нет ничего страшного в том, что 20 процентов учеников его бы не получили. В следующем году они бы поняли, что нужно учиться. Ученики получают свидетельство о получении общего среднего образования, а по факту они его не получили. Это профанация самого свидетельства. ГИА и ВНО не стимулируют учиться, а потом люди удивляются, почему в Украине сложилась такая ситуация с образованием", - добавляет эксперт.

В прошлом году меньше участников сдавали ВНО по физике и химии, более 28 и 14 тыс. соответственно. Эти показатели падают уже несколько лет подряд.

"Мало учеников сдают на ВНО биологию, физику и химию. В этом году сделали обязательным ВНО по математике. Считают, что ВНО по математике станет своеобразной панацеей от катастрофического состояния математического образования в Украине. Это сложная проблема, но ВНО не поможет ее решить. Для того, чтобы повысить уровень математического образования, нужно создавать учебники нового поколения и повышать профессиональный уровень учителей. Нужно создавать ту атмосферу, которая будет поощрять новое поколение к изучению математики, физики и других точных наук", - подчеркнул эксперт.

1 февраля 2021 года началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. В этом году регистрация продлится до 5 марта. Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право сдавать тесты не более, чем из 5 учебных предметов.