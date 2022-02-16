Virgin Galactic начала свободную продажу билетов в космос — назвали цену

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16 февраля компания Virgin Galactic британца Ричарда Бренсона объявила, что будет продавать билеты в космос всем желающим.

Компания планирует суборбитальные полеты для 1000 астронавтов до конца текущего года.

Цена полета составляет $450 тыс. Если всей суммы нет, можно внести $150 тыс. авансом, а остальное – в любое время до полета. Отказаться от космического путешествия можно, компания вернет задаток за исключением $25 тыс.

За без малого полмиллиона долларов вам предложат 90-минутный полет на высоту 14 км. Затем аппарат ускоряется до М3 – втрое быстрее звука – и поднимается до 90 км над уровнем моря. Чувство невесомости будет длиться всего несколько минут. Но можно будет рассмотреть Землю почти из космоса в 17 иллюминаторах. (Условная граница между атмосферой Земли и космосом пролегает на высоте 100 км - по линии Кармана. - Gazeta.ua).

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Перед тем космические туристы будут жить несколько дней на космодроме "Америка" в Нью-Мексико, где их будут готовить к полету.

После объявления новости акции Virgin Galac взлетели с 8 до почти $11.

В июле прошлого года Брэнсон первым взлетал на орбиту на самолете SpaceShipTwo Unity. После этого 600 человек забронировали места для предстоящего путешествия, а 150 из них внесли предоплату. Среди желающих был и нынешний мэр Днепра Борис Филатов. Билет за $200 тыс. на суборбитальный полет Филатов купил в 2009 году. Он стал первым украинцем, который собрался полететь в космос как коммерческий турист.