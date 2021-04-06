Видеоигру Super Mario Bros продали за более 18 млн грн фото: Heritage Auctions

На аукционе, который состоялся в США, продали картридж с видеоигрой Super Mario Bros 1986 года. За видеоигру получили $ 660 тыс., примерно 18 млн 353 тыс. грн.

Рекордная сделка сделала эту игру самой дорогой в истории, сообщает Heritage Auctions в своем Twitter.

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Картридж сохранился в идеальном состоянии в запечатанной пластиковой упаковке. Видеоигру приобрели в качестве рождественского подарка, но она осталась в ящике стола, где ее нашли в начале 2021 года.

Игра Super Mario Bros одной из первых вышла на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в Соединенных Штатах и ​​стала самой продаваемой. Эта модель является первой в серии видеоигр о Super Mario Bros.

Многопользовательская ролевая онлайн-игра The Elder Scrolls Online стала временно бесплатной для пользователей ПК, консолей PlayStation и Xbox, а также в сервисе Google Stadia.