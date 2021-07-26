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понедельник, 26 июля 2021 04:47

Вертолет NASA совершил самый длинный и самый высокий полет на Марсе

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Вертолет NASA совершил самый длинный и самый высокий полет на Марсе
Вертолет NASA совершил полет на Марсе. Фото: NASA

Вертолет-беспилотник Ingenuity ( "Изобретательность"), который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance ( "Настойчивость"), совершил 10-й автономный полет на Красной планете протяженностью 1,6 км.

"Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на общую дальность в одну милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется "Поднятые хребты". Это был самый сложный полет с 10 пунктами поворотного маршрута, который исполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Его разведка помогает марсохода Perseverance", -сообщила NASA.

Вертолет-беспилотник совершил многочисленные фотографии района "Поднятые хребты" - совокупности каменных образований внутри кратера Эзеро на Марсе.

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Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США на Марсе начал поиск признаков древней жизни на Красной планете.

Аппарат Ingenuity - 1,2 метра в диаметре и весит 1,8 кг. Он оснащен двумя камерами и способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности. Прибыл вместе с марсоходом.

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