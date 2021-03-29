В воздух поднялся первый гидроплан фото: wikipedia.org

29 марта 1910 года в воздух поднялся первый гидроплан. Полет стартовал с озера Этан-де-Берр, которое расположено на юге Франции. Гидроплан пилотировал французский офицер Анри Фабр.

Первый гидросамолет, который реально летал, создал американец Глен Кертис в 1909 году. В дальнейшем гидропланы бурно развивались и достигли своего золотого века в 30-40-е годы. С развитием реактивной авиации гидросамолеты вытеснили. Однако развитие авиационных технологий позволило создать удачный реактивный гидросамолет А-40 "Альбатрос" и его гражданскую модификацию Бе-200.

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Во время Второй мировой войны боевые гидросамолеты нередко вооружали торпедами.

До появления реактивной авиации, большие подводные лодки иногда оснащали небольшими складными гидросамолетами, обычно в разведывательных целях. Исключением был японский проект Seiran, в рамках которого построили несколько подводных авианосцев, несущих на борту несколько боевых гидросамолетов.

Первым самолетом, на котором люди смогли оторваться от земли и совершить горизонтальный полет, стал "Флаер". Его построили братья Орвилл и Уилбер Райт в США. Первый известный полет самолета в истории человечества совершили 17 декабря 1903 года. "Флаер" продержался в воздухе 59 с и пролетел 260 м.