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суббота, 05 декабря 2020 11:00

В украинском Instagram можно записывать Stories под музыку

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В украинском Instagram можно записывать Stories под музыку
В украинском Instagram можно записывать Stories под музыку Фото:Instagram

Украинцы смогут добавлять и записывать Stories с музыкой. Соцсеть Instagram расширяет свои функции на территории Украины. Пока это обновление доступно не для всех.

Чтобы создать короткое видео с музыкой, нужно выбрать кнопку "Аудио" перед началом записи. Она расположена в меню слева. В окне пользователь может выбирать музыку по жанру или найти конкретную мелодию в поиске.

Далее в Stories появится специальный стикер с названием песни, именем исполнителя и обложкой альбома.

Сейчас же такая функция Instagram появилась на территории России. Впрочем, пользователь в Facebook сообщает, что соцсеть добавила такое расширение по ошибке. Поэтому есть вероятность, что и в Украине она проработает недолго.

Социальная сеть Instagram добавила функцию Guides для создания инструкций и больших постов. Об этом сообщает официальный сайт компании

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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