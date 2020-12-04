В украинском Instagram можно записывать Stories под музыку Фото:Instagram

Украинцы смогут добавлять и записывать Stories с музыкой. Соцсеть Instagram расширяет свои функции на территории Украины. Пока это обновление доступно не для всех.

Чтобы создать короткое видео с музыкой, нужно выбрать кнопку "Аудио" перед началом записи. Она расположена в меню слева. В окне пользователь может выбирать музыку по жанру или найти конкретную мелодию в поиске.

Далее в Stories появится специальный стикер с названием песни, именем исполнителя и обложкой альбома.

Сейчас же такая функция Instagram появилась на территории России. Впрочем, пользователь в Facebook сообщает, что соцсеть добавила такое расширение по ошибке. Поэтому есть вероятность, что и в Украине она проработает недолго.

Социальная сеть Instagram добавила функцию Guides для создания инструкций и больших постов. Об этом сообщает официальный сайт компании