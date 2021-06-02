В Украине заработала первая сеть 5G. Пока в тестовом варианте

Начала работать сеть 5G. Фото: Сегодня

В Киеве открылся первый в Украине демонстрационный центр 5G. Его создали с целью контроля и тестирования работы технологии.

Центр работает в БЦ "Форум" на улице Пимоненко. Сеть продолжает беспрерывную работу, что позволяет проводить тесты в короткие сроки, сообщает пресс-релиз.

Демонстрационный центр открыла компания Ericsson. Центр являет собой тестовую лабораторию со всем необходимым оборудованием. Там установлены и полностью интегрированы элементы сетей 4G и 5G, а также расширенная автомномная сеть 5G.

В лаборатории проводят тестирование работы сети, сценариев удаленной поддержки, мониторинга и контроля процесса с помощью видеостриминга в реальном времени между объектами.

В центре подготавливают голосовые сервисы систем связи (Mission Critical Push-to-Talk), демонстрируют как функционирует диспетчерский центр и специфику работы сети последнего поколения для операторов мобильной связи.

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5G — пятое поколение мобильной связи. Телекоммуникационный стандарт связи нового поколения. Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить бо́льшую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-device ("устройство к устройству", прямое соединение между абонентами), сверхнадёжные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также меньшее время задержки, скорость интернета 1—2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования.