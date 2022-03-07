В Украине запущен национальный роуминг - можно подключиться к любому оператору

Роуминг позволит переключаться между разными операторами. Фото: Pexels

Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell запустили национальный роуминг.

Он позволит переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать свой сигнал, сообщает Mezha.

Национальный роуминг сначала подключат в зоне активных боевых действий. Это Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская и Николаевская области. Позже национальный роуминг появится в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии на всей территории Украины.

Роуминг сейчас доступен для голосовых звонков и SMS-сообщений по Украине у всех мобильных операторов. Национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов. Тарификация производится согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Как подключиться к другой сети?

1. Отключить автовыбор сети.

Для Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор.

Для iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

2. Найти и выбрать доступную сеть вручную. Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть. Вы можете попытаться перезагрузить телефон.

4. Проверьте возможность позвонить или отправить SMS.

Ежедневно нужно попытаться подключиться к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети.

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Подключение национального роуминга вызывает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество некоторых услуг.

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