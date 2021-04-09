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пятница, 09 апреля 2021 13:46

В Украине стартует пробное ВНО: что следует знать

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В Украине стартует пробное ВНО: что следует знать
В Украине стартует пробное ВНО: что следует знать фото: 4vlada.com

10 апреля в большинстве регионов Украины стартует пробное внешнее независимое оценивание. В Киеве, Черниговской и Николаевской областях оно состоится 24 апреля.

В пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Тестирование начнется в 11:00, сообщает "Урядовий портал".

Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии паспорта и приглашения-пропуска. Оно размещено в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайтах соответствующих региональных центров оценивания качества образования.

Для входа в личный кабинет необходимо ввести логин и пароль, полученные от регионального центра. Чтобы распечатать приглашение-пропуск, нужно воспользоваться опцией "Сформировать приглашение-пропуск".

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На тестирование с собой стоит взять 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как ко входу в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценивания. Участники должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

Независимо от того, когда именно участники будут проходить оценивание, для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым предметам из перечня и пройти тестирование дома.

Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы к этому сервису 10-14 апреля, то есть в соответствии с предварительным планом.

Участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей, для которых тестирование перенесли на 24 апреля, смогут внести свои ответы с 24 по 28 апреля.

Результаты пробного ВНО по шкалам 1-12 баллов и 100-200 баллов розместят в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Видеокомментарии к задачам тестов станут доступны 11 апреля. Участникам, которые будут проходить оценивание позже, до 24 апреля советуют воздержаться от ознакомления с материалами тестов, на которые они зарегистрировались. Это необходимо для того, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО.

В этом году внешнее независимое оценивание может пройти в измененном формате. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом во время брифинга сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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09
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