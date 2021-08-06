В Украине планируют запустить космический туризм

Хотят установить конкурентоспособные цены. Фото: pixabay.com

В Украине планируют возить граждан в космос. Реализовать масштабный проект хотят до 2030 года.

Стоимость на такие услуги будет снижаться, ведь технологии совершенствуются, сказал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью УНН.

"Я думаю, что это реальная перспектива. Но эта перспектива не двух-трех лет. Потенциально в ближайшие 10 лет, я уверен, в Украине соответствующие проекты появятся. Здесь важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма будет существенно снижаться. К 2030-му у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос", - сказал он.

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Цены на космический туризм будут зависеть от инвесторов.

"Чем важен частный бизнес и частные инвестиции? Тем, что они являются гораздо более гибкими, динамичными, одновременно они четко оценивают свой экономический эффект. Если это частная инициатива, то ей будет невыгодно пытаться отправить кого-то за полмиллиона долларов, если в США это можно будет сделать дешевле. И плюс, одним из таких конкурентных наших преимуществ всегда была низкая стоимость в части космических технологий, чем, скажем, в США. Поэтому, я уверен, что мы найдем правильные технологии, правильные методологии , чтобы для желающих туристов были конкурентоспособные цены", - пояснил Тафтай.

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