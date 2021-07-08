В Украине планируют внедрять 5G-технологии - Шмыгаль

Власти активно работают над развитием электронных доверительных услуг. Фото: pixabay.com

Правительство Украины работает над задачей как можно скорее покрыть скоростным интернетом 4G все государство.

В ближайшее время в стране планируют ввести 5G-технологии, заявил в Вильнюсе премьер-министр Денис Шмыгаль во время Конференции по вопросам реформ в Украине.

"В планах — подключение Украины к скоростному интернету и внедрение новой перспективной технологии 5G", - сказал он.

Власти также активно работают над развитием электронных доверительных услуг. На повестке дня Украины - заключение двустороннего соглашения с ЕС о взаимном признании услуг такого рода.

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К 2025 году Европейский Союз планирует покрыть 5G всю территорию Украины. Минцифры реализует четкий план покрытия территории Украины, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В этом году в Украине также появятся тестовые центры 5G.