В Украине обнаружили уникальную подземную галерею и артефакты времен Золотой Орды

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине археологи во время исследований сквера возле Армянского бастиона обнаружили ранее неизвестную подземную галерею, а также артефакты трипольской культуры и времен Золотой Орды.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал кандидат исторических наук, руководитель Каменец-Подольской архитектурно-археологической экспедиции государственного предприятия Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба" Института археологии НАН Украины Павел Нечитайло.

"Исследования в сквере возле Армянского бастиона проводились по заказу Музея миниатюр "Замки Украины". Для обустройства дополнительного входа с улицы Замковая вдоль стены была заложена траншея длиной 8 и шириной 3 м. Кладка построена во второй половине ХХ в. при обустройстве сквера. Когда-то здесь существовал проезд с улицы Францисканской на Замковую. Археологические исследования в этом месте дали интересные и неожиданные результаты", – отметил Нечитайло.

По его словам, на глубине 0,4-0,5 м в южной части траншеи обнаружили угол каменицы, известной из планов середины XVIII ст. По состоянию на 1810 год находился "Домъ со службами командира артиллерийской гарнизонной команды". Все остальное пространство траншеи было занято засыпкой, в которой встречались артефакты трипольской культуры, раннего железного века, эпохи средневековья и нового времени.

Уже на глубине 3 м археологи наткнулись на фрагмент фундамента более раннего дома, датируемого XVII в., а рядом – остатки хозяйственной ямы второй половины XIII – первой половины XIV в., когда город был частью Золотой Орды. Среди материалов того времени – фрагменты чаш на кольцевом поддоне, одна из которых покрыта изнутри поливой, и монета. Археологи надеются, что монета поможет более четко датировать золотоордынскую яму.

Руководитель экспедиции отмечает, что это одна из редких подземных галерей в Западной Украине, построенная ранее XVII века.

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