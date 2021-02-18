В Украине может появиться интернет от Илона Маска фото: lasto.com

2022 года в Украине может появиться спутниковый интернет Starlink. Анонс услуги для Украины заметили пользователи в Twitter.

В ноябре 2020 года Илон Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink в Европе 2021-го, информирует Ain.

На сайте Starlink при попытке оформления заказа для любой из украинских локаций появляется надпись о том, что "для этой территории покрытие предусматривают 2022 года".

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