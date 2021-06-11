В США показали летающее электротакси. Фото

В США стартап Archer представил летающее электротакси Maker. Maker - это полномасштабный электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, способный преодолевать 60 миль на скорости 150 миль в час.

Самолеты Archer оснащены резервными батареями и двигателями для сохранения полета в любой ситуации. Эта избыточность позволяет им безопасно летать независимо от непредвиденных обстоятельств, сообщает пресс-служба Archer.

Кабина имеет широкое пространство и обзор на 270 градусов. На 13-дюймовом сенсорном экране отображается информация о рейсе и различные развлечения.

Коммерческий запуск планируется на 2024 год. Первые аэротакси Maker появятся в Лос-Анджелесе и Майами.

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