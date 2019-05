В самой глубокой впадине мира нашли пластиковый мусор

На глубине около 11 км в Марианской впадине американский исследователь Виктор Весково нашел пластиковый мусор.

Виктор Весково отправился в океан для установления рекорда на самое глубокое погружение, передает BBC.

Victor Vescovo is the fourth person to dive to the deepest point on Earth: Challenger Deep in the Mariana Trench. In the process he set a new deep-diving record, reaching a max depth of 10,928 meters / 35,853 feet. We are filming the expedition for a series for Discovery Channel. pic.twitter.com/qb07f77YSF