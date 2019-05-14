В самой глубокой впадине мира нашли пластиковый мусор

На глубине около 11 км в Марианской впадине американский исследователь Виктор Весково нашел пластиковый мусор.
Виктор Весково отправился в океан для установления рекорда на самое глубокое погружение, передает BBC.
Victor Vescovo is the fourth person to dive to the deepest point on Earth: Challenger Deep in the Mariana Trench. In the process he set a new deep-diving record, reaching a max depth of 10,928 meters / 35,853 feet. We are filming the expedition for a series for Discovery Channel. pic.twitter.com/qb07f77YSF— Atlantic Productions (@AtlanticProds) 13 травня 2019 г.
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Во время 4-часового исследования между глубоководных существ были обнаружены также пластиковые пакеты и обертки от конфет. Ранее во время других экспедиций такого не видели.
Команда исследователей погружалась 5 раз и открыла 4 новых вида ракообразных. Теперь ученые проверят, есть ли в существах, образцы которых они собрали, микропластик.
Химики из университета Беркли создали новый тип пластика, который можно перерабатывать неограниченное количество раз.
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