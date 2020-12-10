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четверг, 10 декабря 2020 13:05

В работе Facebook Messenger произошел серьезный сбой

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10 декабря в популярном мессенджере случился серьезный сбой. Сервис Facebook Messenger некорректно работает в Украине и по всей Европе.

Сбой начался около 11:30 по Киеву, свидетельствует сервис Downdetector.

Больше всего сбой задел пользователей в Западной Европе: Великобританию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Чехию, Польшу, Словакию, Венгрию, Литву, Грецию, Болгарию и Румынию. Проблемы с отправкой сообщений возникли и у украинских пользователей.

Автор: downdetector.com
  Карта сбоев мессенджера
Карта сбоев мессенджера

Больше всего жалоб связаны с отправкой и получением сообщений. Почти треть пользователей сетуют на проблемы с подключением к серверу. А 13% сообщили, что не могут залогиниться.

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В октябре Facebook представил новую возможность, благодаря которой можно связываться пользователям Messenger и Instagram направления. Скачивать 2-е приложение не требуется.

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