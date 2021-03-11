В Panasonic сделали робота, который пердит

Робот Nicobo / Panasonic

Компания Panasonic выпустили робота-кота Nicobo, который пукает. Он должен составить компанию одиноким людям.

Nicobo - милый игрушечный компаньон, который может сказать несколько слов и издает звуки, словно пердит. Идея в том, что это вызывает улыбку. Цель - помочь людям лучше провести день. Об этом пишет Euro Weekly News.

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В Panasonic рассказали, что во время Covid-19 хотели сделать что-то, что помогло бы облегчить бремя общения, представив робота-соседа по квартире, который улучшает настроение. Робот-кот будет реагировать на прикосновения, вилять хвостом и делать дружеские жесты или звуки.

Робот требует немного внимания и довольствуется тем, что смотрит на хозяина с расстояния и время от времени пердит. Он сможет повторять одно слово по-разному и с разной интонацией, чтобы придать ему значение, и если пользователь ответит, то улыбнется.

Цена Nicobo - около €317, хотя неизвестно, будет ли он доступен за пределами Японии.