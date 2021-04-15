В космосе запустят первое реалити-шоу

 
Ексклюзивы
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 432
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1053
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 405
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1233
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 585
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 846
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 504
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1674
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4446
Фото
Все фото
4
4
6
5
5
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Телескоп Hubble сделал уникальное фото туманности
Телескоп Hubble сделал уникальное фото туманности
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Видео
Все видео
На Красной планете обнаружили "море дюн"
На Красной планете обнаружили "море дюн"
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Как меняются времена года на Сатурне
Как меняются времена года на Сатурне
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 423
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1053
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 612
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1233
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 846
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 1026
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
четверг, 15 апреля 2021 13:13

В космосе запустят первое реалити-шоу

  Комментировать
В космосе запустят первое реалити-шоу
Планируют создать первое реалити-шоу в космосе фото: medium.con

Представители NASA подписали документы о создании "первого в истории реалити-шоу, действие которого будет происходить за пределами Земли". Вероятным местом действия станет Международная космическая станция.

Разрешения на сам полет и съемки еще не выданы. Идет стадия обсуждения, сообщает Space.com.

Будущее шоу получило название Space Hero. Сейчас его сценарий неизвестен, а количество участников не называют. В реалити-шоу смогут участвовать все, кто свободно владеет английским языком и кому исполнилост 18 лет. Первого победителя надеются представить уже в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX отправит на Луну новый аппарат NASA

Space Hero будет иметь 15 сезонов в течение следующих 30 лет. Шоу будет проходить в 2 этапа – масштабный кастинг за право полететь на МКС и само путешествие. Компания не объявила, какую ракету-носитель или космический корабль она планирует использовать для выполнения миссии.

Один из важных элементов шоу – круглосуточная интерактивная прямая трансляция происходящего, без перерывов и выходных.

NASA и Министерство энергетики США хотят запустить в космос ракету на ядерном двигателе. Ее может создать компания General Atomics. Новую разработку можно использовать для полетов на Луну. Ядерная тепловая тяга может также помочь и в дальнейших космических путешествиях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В космосе запустят первое реалити-шоу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
апреля

Итальянец разместил свой знак зодиака на капотах тысяч машин

Верховная Рада определила правила жизни в оккупированном Крыму

Казнили украинского изобретателя

Украинские военные заняли важный город

Ральф Шумахер одержал первую победу в "Формуле-1"

В давке погибли 96 болельщиков

Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа

Основали сеть ресторанов, которую оценили в $42 млрд

Два брата совершили теракт на марафоне

Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны

Самое читаемое
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 12078
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление 1 Просмотров: 11412
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 9135
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 43 Просмотров: 8055
Россия закрывает Керченский пролив
Россия закрывает Керченский пролив 1 Просмотров: 5310
Наука
Какими знаниями должны обладать дети перед поступлением в школу
Какими знаниями должны обладать дети перед поступлением в школу
 Просмотров: 243
Ровненские школьники возвращаются к очному обучению
Ровненские школьники возвращаются к очному обучению Просмотров: 36
Лучшие участники ВНО получат стипендии
Лучшие участники ВНО получат стипендии Просмотров: 63
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
 Просмотров: 405
Презентовали устройство для просмотра фильмов
Презентовали устройство для просмотра фильмов
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
43
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
Голосов: 46
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть