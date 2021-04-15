В космосе запустят первое реалити-шоу

Планируют создать первое реалити-шоу в космосе фото: medium.con

Представители NASA подписали документы о создании "первого в истории реалити-шоу, действие которого будет происходить за пределами Земли". Вероятным местом действия станет Международная космическая станция.

Разрешения на сам полет и съемки еще не выданы. Идет стадия обсуждения, сообщает Space.com.

Будущее шоу получило название Space Hero. Сейчас его сценарий неизвестен, а количество участников не называют. В реалити-шоу смогут участвовать все, кто свободно владеет английским языком и кому исполнилост 18 лет. Первого победителя надеются представить уже в 2023 году.

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Space Hero будет иметь 15 сезонов в течение следующих 30 лет. Шоу будет проходить в 2 этапа – масштабный кастинг за право полететь на МКС и само путешествие. Компания не объявила, какую ракету-носитель или космический корабль она планирует использовать для выполнения миссии.

Один из важных элементов шоу – круглосуточная интерактивная прямая трансляция происходящего, без перерывов и выходных.

NASA и Министерство энергетики США хотят запустить в космос ракету на ядерном двигателе. Ее может создать компания General Atomics. Новую разработку можно использовать для полетов на Луну. Ядерная тепловая тяга может также помочь и в дальнейших космических путешествиях.