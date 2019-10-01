В космосе сделали снимок "слияния Медузы"

Автор: spacetelescope.org "Слияния Медузы" сделано телескопом Hubble

Фото сделали с помощью телескопа Hubble.

На изображении показали объекта NGC 4194. Галактика имеет еще одно название "слияния Медузы", сообщается на сайте Hubble.

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Объект образовался в результате поглощения ранней галактикой богатую на газ систему. Это привело к выбрасыванию в космос потоков газа и пыли. Потоки напоминают ученым змей, которые были на голове древнегреческой Медузы Горгоны вместо волос.

Центр слияния галактик называется "глазом Медузы". В этом регионе газ остывает и вызывает всплеск звездообразования. Поэтому середина ярко сияет на фоне темного космоса.

Космический телескоп Hubble является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Телескопом управляет Центр космических полетов NASA Goddard в Гринбелте, штат Мэриленд.