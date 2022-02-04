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пятница, 04 февраля 2022 05:55

В космос запустили еще партию спутников Starlink

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В космос запустили еще партию спутников Starlink
Запустили еще партию спутников Starlink. Фото: Reuters

Американская приватная космическая компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 49 интернет-спутников Starlink.

Спутники отправили в космос ракетой Falcon 9 из космического центра Кеннеди во Флориде, сообщила SpaceX в Twitter.

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Это уже 37-й запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 в рамках проекта Starlink.

До запуска этой партии на орбите уже находились 2040 спутников, из них 1800 — в рабочем состоянии.

SpaceX планирует развернуть сеть спутников Starlink из 30 тысяч аппаратов, что позволит обеспечить людей широкополосным доступом в интернет из любого уголка планеты.

Тестировать интернет SpaceX начала в октябре 2020 года, запустив заказ услуги ($99 в месяц). Абонентское подключение должно начаться в 2022 году.

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