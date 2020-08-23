В КНР одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых

Вакцина уже была опробована на обезьянах и других животных. Фото: Pixabay

Госуправление медицинской продукции КНР одобрило начало клинических испытаний рекомбинантной (генно-инженерной) вакцины от коронавируса COVID-19, созданной на основе клеток насекомых.

Препарат разработан в биолаборатории Сычуаньского университета, специалисты которого утверждают, что им удалось создать высококачественный продукт, пишет Global Times.

Вакцина уже опробована на обезьянах и на других животных. Китайские медики подчеркивают, что этот препарат, работа над которым ведется уже много месяцев, "пока не вызвал каких-то очевидных побочных эффектов".



Новая вакцина будет производиться в объеме как минимум 100 млн комплектов в год на мощностях предприятия, созданного в апреле больницей при Сычуаньская университете совместно с местной компанией, которая специализируется на биотехнологиях.

Всего в мире на коронавирус заболело 23 млн человек.

За сутки количество больных на коронавирус в Украине увеличилось почти на 2,3 тысячи. По состоянию на 22 августа зафиксировано уже почти 103 000 случаев коронавирусной болезни.