В каком возрасте стоит отдавать детей в школу - 4 рассуждения специалистов фото: osvitanova.com.ua

До 31 мая продолжается подача документов первоклассников в школу. Современный Закон "О полном среднем образовании" позволяет идти в 1-й класс как ученикам 6, так и 7 лет. Gazeta.ua поинтересовалась у специалистов, какие факторы нужно учитывать, чтобы понять, что ребенок готов идти в школу.

"Возраст не имеет значения. Все зависит от готовности ребенка к школе. Есть дошкольники, которые готовы в 6 лет, а есть те, которые - в 7. Иногда родители считают, что если ребенок имеет определенные знания, то готов к школе, но это не так. Все зависит от уровня его физической зрелости. В противном случае ребенка ждет сложное и стрессовое обучение", - рассказывает заслуженный учитель Украины и редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.

Мать школьницы Инна Молчанова убеждена, что следует учитывать общее развитие ребенка, уровень готовности к обучению и состояние здоровья.

"Если во время пандемии ребенок пойдет в школу, а затем перейдет на дистанционку, то о качестве образования вообще не идет речь. Не стоит забирать детство. У нас можно и с 3 лет "посадить ребенка за парту" на учебных курсах. Я бы так не делала. Но если ребенок активный, жаждет обучение уже в 6, то пусть идет, почему бы и нет", - говорит Инна Молчанова.

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Руководительница вокальной студии "Максимум" Мария Маслюк попала в школу в 5 лет.

"Ребенка нужно отдавать в школу непосредственно, когда он готов. Есть много дошкольных учреждений, кружков, которые готовят детей к школьной программе, обучению. Наблюдаю, что они начинают учиться в кружках с 5 лет. Я пошла в школу в 5 лет и откровенно говоря не жалею об этом. В саду, где я училась, моим родителям сказали, что если оставить меня еще на один год, то мне будет грустно. Я знала все школьные азы, мне было бы неинтересно проходить еще год все то же, что я уже и так знала. Родители прислушались к мнению методистов и отдали меня в школу в 5 лет. За все 11 лет обучения в школе не чувствовала, что меньше на год или хуже что-то знаю. Все было наоборот", - добавляет Мария Маслюк.

Мать школьника Наталья Пика убеждена, что дети должны начинать обучение в 7 лет.

"В 5 или 6 лет дети не готовы к обучению. Ни морально, ни физически. Они не готовы сидеть за партой несколько часов и слушать учителя", - добавляет она.

В 2020 году в Киеве сократилось количество первоклассников. Так, 1 сентября 2020 года за парты 429 заведений сели более 30 тыс. первоклассников, которые будут учиться по программе Новой украинской школы, а в 2019 году их было почти 33 тыс. в 430 школах.