В Интернете произошел крупнейший в истории сбой

В Интернете случился сбой. Фото: habr.com

25 апреля 1997 года из-за ошибки программистов во Флориде Интернет потерпел крупнейший сбой в работе. Неисправность быстро устранили, однако успели напугать много пользователей.

В 1997 году к Интернету подключились около 10 млн компьютеров. Также зарегистрировали более 1 млн доменных имен. Интернет стал очень популярным средством для передачи информации.

Так что сбой в работе привел к панике тысяч пользователей.

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30 лет назад в этот день на орбиту Земли был доставлен телескоп Хаббл.