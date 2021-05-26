В Instagram появилась новая функция, которая позволяет скрывать лайки

Причиной нововведения стало стремление снизить чувство социального давления. Фото: ВВС

В социальной сети Instagram появилась функция, позволяющая скрывать лайки под своими постами.

Тестирование новой функции проходило в нескольких странах. Об этом говорится в блоге компании.

Причиной нововведения стало стремление компании помочь некоторым пользователям снизить чувство социального давления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как бороться с зависимостью детей от игр

Для активации функции нужно перейти в настройки программы и выбрать соответствующий пункт или нажать на иконку с тремя точками в правом верхнем углу над своим или чужим постом, а затем выбрать пункт "Скрыть счетчик лайков". После скрытия лайков пользователи по-прежнему смогут видеть в статистике, кто взаимодействовал с их постами.

В течение ближайших недель возможность сокрытия лайков появится и в Facebook.

С 1 июня во все без исключения видео на YouTube будет вставляться реклама. Выплаты за рекламу будут считаться роялти.