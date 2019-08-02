В Гренландии фиксируют рекордное таяние ледников

Рекордное сокращение гренландского ледяного щита зафиксировали 1 августа. За сутки растаяло 11 млрд т Фото: tabloid.informator.news

В Гренландии за один день растаяло 11 млрд т льда. Это рекордное количество за всю историю наблюдений.

Об этом сообщила ученый-климатолог Рут Моттрам из Датского метеорологического института, пишет ТСН.

Рекордное сокращение гренландского ледяного щита зафиксировали 1 августа. За сутки растаяло 11 млрд т.

"Из-за высоких температур щит обычно начинает таять в конце мая. В 2019-м процесс стартовал еще в апреле и до июля ускорился. Только за один этот месяц растаяло 197 миллиардов тонн льда. Это почти втрое больше привычных 60-70 миллиардов тонн", - рассказала ученая.

Моттрам добавила, что 2 августа в Гренландии на высоте 3 тыс. м над уровнем моря была зафиксирована рекордно высокая температура - 2,7°C.

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Из-за таяния гренландского ледяного щита в этом году уровень мирового океана повысился на 0,5 мм. К концу века эта отметка может подняться на несколько метров.

С 1980-х скорость таяния Гренландского ледникового щита увеличилась в 6 раз. За последние 10 лет количество льда, который он потерял, достигла невиданных масштабов.