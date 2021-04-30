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пятница, 30 апреля 2021 08:35

В этом году Маск не сможет отправить на Луну свою ракету

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В этом году Маск не сможет отправить на Луну свою ракету
Во время IM-1 посадочный модуль Nova-C осуществит прилунение в Море Ясности. Фото: Reuters

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX отложила запуск первой лунной миссии IM-1, в рамках которой к спутнику Земли отправят посадочный модуль Nova-C.

Если раньше запуск планировали на конец 2021 года, то теперь – на первый квартал 2022-го, пишет портал SpaceNews. Перенос состоялся по инициативе оператора пусковых услуг.

"Учитывая особые требования к миссии IM-1, ближайшая возможность для старта откроется в первом квартале 2022 года", - кратко прокомментировали причину переноса миссии SpaceX.

Старт IM-1 должен стать первым случаем использования многоразовой ракеты SpaceX для отправки чего-либо на траекторию полета до Луны. Для этого будут использовать носитель Falcon 9. Планируется, что во время IM-1 посадочный модуль Nova-C осуществит прилунення в Море ясности.

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Fashion-магнат из Японии 45-летний Юсаку Маедзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, собирает команду из восьми человек для совместного полета на Луну.

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30
апреля

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