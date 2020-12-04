За сбор лунного грунта NASA заплатит одной из компаний $1

Гендиректор Lunar Outpost Джастин Сайрус отметил, что миссия на спутник должна стартовать в 2023 году. Фото: pixabay.com

За забор грунта с южной стороны Луны NASA заплатит компании Lunar Outpost $1. Всего аэрокосмическое агентство США приобрело права на покупку образцов лунного грунта у 4 компаний на общую сумму $25 001.

Это калифорнийская Masten Space Systems of Mojave, люксембургская ispace Europe, Токийская ispace Japan и Lunar Outpost из штата Колорадо, сообщает пресс-служба агентства.

Компании, с которыми заключили контракты, будут предоставлять изображения коллекции реголита или почвы со спутника, а также сообщать, где на поверхности Луны эти образцы можно найти. Программа не предусматривает создание космического корабля и возвращение его на Землю.

Гендиректор Lunar Outpost Джастин Сайрус отметил, что миссия на спутник должна стартовать в 2023 году, но предполагает, что запуск может начаться раньше. Миссия будет иметь не финансовую, а научную ценность.

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С поверхности спутника Земли взлетел китайский космический аппарат Chang'e 5 с первыми в истории Китая образцами лунного грунта на борту. Китайские инженеры утверждают, что зонд выдержал температуру в более 100°С выше нуля на поверхности Луны.