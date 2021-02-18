В Chrome OS появится новая функция

В Chrome OS появилась новая функция фото: IXBT.com

Google выпустит набор новых функций, а также внесет в ОС улучшения специальных возможностей и встроенную функцию записи экрана. Эта функция появится с выпуском обновления в марте.

Что касается новых устройств, то об их особенностях Google умалчивает. Компания только заявила, что среди них будут трансформированные устройства, которые получат сенсорные экраны, стилус, двойные камеры и возможность подключения LTE, сообщает Engadget.

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Компания также выпустила руководство, которое поможет выбрать необходимое устройство.

Программа чтения с экрана ChromeVox также получила новые функции, в частности улучшение учебных программ, возможность поиска в меню ChromeVox и постепенное переключение голоса, которое автоматически изменяет голос программы чтения с экрана в зависимости от языка текста.

Компания Apple хочет производить новые AirPods, используя стекло. Регистрацию нового подхода подали в Ведомство по патентам и товарным знакам США - USPTO.