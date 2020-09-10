В честь Бориса Патона учредили премию

Награду будут присуждать за создание и внедрение новых технологий, "которые нашли широкое практическое использование". Фото: pixabay

Новая научная награда появилась в Украине.

Создали Золотую медаль имени Бориса Патона Национальной академии наук Украины, сообщает пресс служба академии.

Награду будут присуждать за создание и внедрение новых технологий, "которые нашли широкое практическое использование".

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Борис Патон был ученым в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов. С 1962 года он возглавлял Национальную академию наук Украины. Борис Патон умер в возрасте 101 года.

Национальная академия наук Украины предлагает переименовать бульв. Дружбы народов в Киеве на просп. Бориса Патона. Об этом сообщили на сайте НАН Украины.