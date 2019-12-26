В Азии произошло солнечное затмение

Редкое солнечное затмение "огненное кольцо" Фото: ВВС

Сегодня утром жители нескольких стран Азии наблюдали за последним солнечным затмением в 2019 году.

Природное явление также называют "огненным кольцом", сообщает BBC.

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Во время ежегодного затмения Луна покрывает центр Солнца, создавая видимость яркого кольца.

За этим действом наблюдали толпы людей в Шри-Ланке, Индонезии, Индии, Катаре и Саудовской Аравии.

Обычно на Земле ежегодно происходят два таких солнечных затмения. Однако они имеют место только тогда, когда наша планета полностью или частично находится в тени Луны.