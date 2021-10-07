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четверг, 07 октября 2021 10:11

Украинские исследователи стали первыми соавторами Нобелевского лауреата по химии

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Украинские исследователи стали первыми соавторами Нобелевского лауреата по химии
Нобелевскую премию по химии 2021 года получили за открытие новых методов синтеза молекул. Фото: facebook.com/kyiv.university

Исследователи химического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко оказались первыми в стране соавторами нынешнего Нобелевского лауреата.

Директор института высоких технологий КНУ им. Тараса Шевченко Александр Григоренко, профессор Игорь Комаров и бывший аспирант ИВТ Андрей Тимцуник — пока единственные в Украине соавторы немецкого химика Бенджамина Листа, сообщают на странице института.

"Держим руку на пульсе публикационной активности представителей университета, с гордостью отмечая ее высокий профессиональный уровень и качественные коллаборации", - говорится в сообщении.

Нобелевскую премию по химии 2021 года получили 6 октября ученые Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США за открытие новых методов синтеза молекул. Независимо друг от друга Лист и Макмиллан разработали новый способ построения молекул — асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах. На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, кроме того, он помогает сделать химию экологичнее.

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Объявление победителей Нобелевской премии продлится 2-11 октября. В Стокгольме назовут лауреатов премии по физике, химии, литературе и экономике. Лауреата премии за содействие установлению мира объявят в Осло.

Исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили 4 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Награду присудили за их открытие рецепторов температуры и прикосновения.

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