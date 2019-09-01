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воскресенье, 01 сентября 2019 15:33

Украинцы создали "умную" пасеку

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Украинцы создали &quot;умную&quot; пасеку
В Украине запатентовали пасеку с электронными IoT устройствами. Фото: Аgri-gator

Группа украинских и польских инженеров разработала "пасеку будущего". Подобные уже несколько лет работают в Канаде и Польше.

Каждый улей оборудовали электронными IoT устройствами, которые передают информацию о жизни пчел на смартфон, пишет Аgri-gator.

В команду разработчиков присоединились инженеры, ученые и пчеловоды из многих стран. Однако запатентовали изобретение именно в Украине.

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"Пасеки будущего" позволят создать в стране совершенно новый рынок - рынок опыления, эффект от которого оценивается в $4 млрд ежегодно", - рассказывает автор идеи проекта Игорь Курдин.

Исследователи научили рыб и пчел обмениваться друг с другом информацией о своих действиях для межвидовой коллективного поведения. Это стало возможно благодаря роботам-переводчикам, которые были внедрены в каждую из двух групп.

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