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четверг, 26 декабря 2019 11:40

Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
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Конструкторское бюро "Південне" собрало летный образец космического аппарата "Сич-2-1"
Фото: facebook.com/yuzhnoye
Конструкторское бюро "Південне" собрало летный образец космического аппарата "Сич-2-1"
Конструкторское бюро "Південне" собрало летный образец космического аппарата "Сич-2-1"
Конструкторское бюро "Південне" собрало летный образец космического аппарата "Сич-2-1"
Конструкторское бюро "Південне" собрало летный образец космического аппарата "Сич-2-1"

Конструкторское бюро "Південне" собрало летный образец космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1". На очереди испытания.

"В этом году КБ "Південне" завершило сбор летного образца космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1". Уже начаты его испытания. Сейчас КБ продолжает собирать летный образец космического аппарата научного назначения "Микросат-М". Его испытания планируется в 2020 году", - сообщает пресс-служба бюро в Facebook.

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Кроме того, в 2019 году изготовили и испытали исследовательскую конструкцию двигательной установки и габаритно-динамический макет спутника GS-1 формата CubeSat. Также завершили первый этап огневых испытаний исследовательской двигательной установки малой тяги на "зеленом" монотопливе. Завершить сборку летных моделей этих космических аппаратов на предприятии планируют в 2020 году.

В следующем году КБ "Південне" планирует изготовить габаритно-динамический макет космического аппарата "Сич-2М" для оптико-электронного наблюдения Земли высокого разрешения. Это обеспечит Украину собственными высококачественными цифровыми снимками заданных участков земной поверхности в панхроматическом, многоспектральном и инфракрасном диапазонах.

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